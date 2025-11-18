Totul depinde de cum vor decurge discuțiile de astăzi cu magistrații și dacă se ajunge la un consens. În funcție de asta, vom vedea cum va arăta forma finală, dar și în cât timp va putea fi adoptat proiectul, astfel încât să nu pierdem cele peste 230 de milioane euro.

Ar trebui ca proiectul să fie adoptat până pe data de 28 noiembrie ca să nu ratăm acest jalon și să fie adoptat într-o formă care să fie convenită de toate părțile, asta deoarece Guvernul are nevoie de acel aviz din partea CSM. Așadar, aici intervine rolul magistraților. Tocmai de acea președintele Nicușor Dan, spun sursele citate de Realitatea PLUS, ar urma să discute astăzi cu magistrații.

La ultima discuție care a avut loc tot la Palatul Cotroceni, la care au participat și liderii Coaliției, nu s-a ajuns la niciun consens. Din acest motiv, spun sursele citate, dacă nici astăzi Dan nu reușește să îi convingă pe magistrați să vină cu acel aviz în timp util, atunci cel mai probabil proiectul va fi adoptat în forma inițială, fără nicio modificare. Asta ar însemna ca perioada de tranziție să rămână de 10 ani iar cuantumul pensiei să rămână de 70% din salariul net.