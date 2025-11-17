Ile Bolojan spunea că își dorește ca în cursul acestei săptămâni să fie gata reforma pensiilor speciale. Mai exact, ar trebui ca în Coaliție să se ia o decizie pe forma finală a acestei reforme, asta deși am văzut la întâlnirea de la Palatul Cotroceni că nu s-a ajuns la niciun consens cu reprezentanții magistraților, chiar dacă în momentul de față Guvernul este la mâna acestora, respectiv a celor din CSAM pentru că are nevoie de acel aviz suficient de repede încât să nu pierdem bani europeni.

Până pe 28 noiembrie proiectul trebuie să fie adoptat, astfel încât Comisia Europeană să deblocheze acea plată. Nu vor mai exista, cel mai probabil, negocieri cu Legislativul.

Am văzut un semnal destul de prost în ultimele zile din partea magistraților, care au criticat atitudinea instituțiilor statului și felul în care s-a comunicat public. Aceștia acuzau chiar că din cauza acestei comunicări ar fi apărut și ostilitățile venite din partea cetățenilor și vorbeau chiar despre presiuni fără precedent în justiție.

Zilele acestea ar urma să aibă loc și o întâlnirea între membrii Coaliției pentru a stabili care va fi forma finală a acestui proiect.

Liderul PSD Sorin Grindeanu spunea că dacă proiectul nu este adoptat la timp și pierdem bani europeni sau dacă proiectul pică din nou la Curtea Constituțională, atunci Ilie Bolojan ar trebui să își asume acest lucru cu funcția și să plece acasă.