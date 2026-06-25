Un copil român de doar un an și trei luni a murit după ce a ingerat cocaină. Autoritățile au deschis o anchetă în Italia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 18:04

Un minor în vârstă de doar un an și trei luni și-a pierdut viața în condiții suspecte în Italia. Micuțul, de origine română, a decedat în spital, iar investigațiile medicale au scos la iveală o descoperire șocantă: în organismul său au fost identificate urme de cocaină.

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