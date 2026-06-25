Un copil român de doar un an și trei luni a murit după ce a ingerat cocaină. Autoritățile au deschis o anchetă în Italia

Un minor în vârstă de doar un an și trei luni și-a pierdut viața în condiții suspecte în Italia. Micuțul, de origine română, a decedat în spital, iar investigațiile medicale au scos la iveală o descoperire șocantă: în organismul său au fost identificate urme de cocaină.
Cazul este acum în atenția autorităților italiene, care încearcă să stabilească modul în care copilul a intrat în contact cu substanța interzisă și cine se face responsabil de producerea tragediei.
Copilul a ajuns la spital în stare gravă
Incidentul s-a petrecut în orașul Vasto, din provincia Chieti. Potrivit presei locale, micuțul a fost transportat de urgență la spital după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.
În primă fază, mama copilului le-ar fi spus medicilor că băiețelul ar fi înghițit un obiect găsit prin locuință, motiv pentru care familia a solicitat ajutor medical.
Cu toate acestea, investigațiile efectuate ulterior au schimbat complet direcția anchetei.
Analizele toxicologice au dezvăluit cauza morții
Medicii au decis efectuarea unor teste suplimentare pentru a determina cauza exactă a stării grave în care se afla copilul. Rezultatele analizelor toxicologice au indicat prezența cocainei în organismul acestuia.
Potrivit concluziilor preliminare, substanța interzisă ar fi provocat decesul copilului, informație care a determinat deschiderea unei anchete de amploare.
Autoritățile încearcă acum să afle cum a ajuns drogul în contact cu minorul și dacă este vorba despre un accident tragic sau despre o situație care implică neglijență ori alte fapte de natură penală.
Ancheta este coordonată de autoritățile judiciare italiene, care au început audierea persoanelor apropiate familiei și verifică toate detaliile legate de mediul în care trăia copilul.
De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească proveniența substanței și dacă în locuință existau droguri sau alte elemente care ar putea explica producerea tragediei.
Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind eventualele responsabilități penale.