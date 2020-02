Oscar 2020 – Află care sunt favoriții

Evenimentul, care se va desfășura ca de obicei la Dolby Theatre din Hollywood, îi va avea printre gazde și pe laureații în roluri principale de anul trecut, Rami Malek și Olivia Colman. Ne uităm în continuare la câteva dintre categoriile principale ale Premiilor Oscar 2020 și facem calculele pentru marea gală.

Cel mai bun film la a 92-a ediției a Premiilor Oscar

Specialiștii văd mai mulți favoriți aici, însă cele mai multe priviri se îndreaptă spre pelicula 1917 (în regia lui Sam Mendes), care s-a impus deja la Bafta și la Globurile de Aur. Nu pot fi neglijate nici celelalte blockbustere precum Joker (un radiografie a alienării societății), The Irishman (un film în regia lui Martin Scorsese și produs de Netflix), Once Upon A Time In Hollywood (cu trioul de vis Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio și Brad Pitt) sau Marriage Story (film în care se remarcă actrița Scarlett Johansson, produs de asemenea de Netflix). Lupta va fi strânsă, cum se întâmplă de obicei la ceremonia de decernare a Oscarurilor.

Cel mai bun actor și cea mai bună actriță

Premiul pentru actor în rol principal e unul dintre distincțiile unde nu există foarte mari dubii legate de favorit. Toată lumea se uită cu atenție la prestația lui Joaquin Phoenix din Joker, pe care publicația Star Tribune a numit-o cea mai bună prestație din carieră. Cu șanse reale la Oscar 2020 pleacă și Adam Driver pentru rolul din Marriage Story, povestea unei căsnicii eșuate, pe care partenerii încearcă s-o încheie, fără a-și traumatiza copilul.

Pe lista nominalizărilor pentru cel mai bun actor și-au mai făcut loc actorul spaniol Antonio Banderas (Pain and Glory), Jonathan Pryce (în surprinzătorul film The Two Popes) și Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time In Hollywood).

Lucrurile sunt încă și mai clare în ceea ce privește categoria de actriță în rol principal. Cel puțin asta reiese dintr-un mic sondaj realizat în rândul a 28 de critici și jurnaliști de film. Renee Zellweger, în rolul din Judy, este marea favorită. Avem de a face cu povestea tragică a actriței Judy Garland, care a făcut furori la Hollywood în primii ani ai cinematografiei americane. Rivalele lui Renee Zellweger la această categorie sunt Scarlett Johansson în Marriage Story, Charlize Theron în Bombshell, Saoirse Ronan în Little Women și Cynthia Erivo în Harriet.

Regia, premiul râvnit de toată lumea la Oscar 2020

La această secțiune se înfruntă trei granzi ai cinematografiei mondiale. Scorsese propune o nouă poveste cu gangsteri în The Irishman, în timp ce Tarantino (celebru pentru Pulp Fiction sau Kill Bill) vizează prima sa statuetă la Oscar cu Once Upon A Time In Hollywood.

Nici Sam Mendes nu se lasă mai prejos, care și-ar putea completa colecția de Oscaruri cu o nouă distincție pentru pelicula 1917. El se impusese acum 20 de ani cu iconicul film American Beauty (cu Kevin Spacey în rolul principal). Deși nu sunt în prim plan, regizorii Todd Phillips (Joker) și Bong Joon-ho (Parasite) au și ei argumentele lor pentru a se impune la cea mai bună regie la ceremonia de la Hollywood.

