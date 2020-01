Grammy 2020 - Billie Eilish a câștigat principalele patru categorii ale premiilor Grammy

Albumul ei de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, a fost desemnat albumul anului, iar artista a câştigat şi titlul de cel mai bun nou artist.

Cântecul anului a fost desemnat „Bad Guy”, compus de Billie Eilish O’Connell şi Finneas O’Connell şi interpretat de Billie Eilish, care a fost ales şi înregistrarea anului.

Eilish s-a impus şi la categoria „Best Pop Vocal Album”, cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go”. Finneas a fost desemnat câştigator şi la categoria „Best Engineered Album, Non-Classical”.

Eilish a devenit, astfel, cea mai tânără câştigătoare a principalelor patru categorii ale premiilor Grammy.