Întrebată despre relația bună de prietenie dintre ea și Florin Piersic, ea a mărturisit cei doi nu sunt legați de sentimente de prietenie, ci mai degrabă o „dragoste fierbinte”, relatează Ziare.com.

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a declarat Rodica Mandache, potrivit unica.ro.