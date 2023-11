Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 27 noiembrie – 3 decembrie 2023. Din 22 ianuarie 2023 ne bucuram de Noul An al Iepurelui de Apa. Un an liniștit, chiar binevenit și necesar după anul feroce al Tigrului. Trebuie să mergem să ne căutăm un loc cald pentru a ne linge rănile și să ne odihnim după bătăliile de anul trecut. Bunul gust și rafinamentul vor răsări peste tot și oamenii vor înțelege puterea credinței. Credința este mai bună decât forța, iar diplomația va fi la loc de cinste. Un an în care vom acționa cu discreție și vom face concesii rezonabile fără prea mare efort. Atâta doar că trebuie să fim precauți că sa nu devenim prea indulgenți.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Sfarsitul saptamanii aduce oportunitati importante. Nu poti spune NU unor asemenea situatii din viata profesionala sau romantica. Pana atunci, te poti bucura de o saptamana cu urcusuri si coborasuri, cu obstacole si progrese. Nu te lasa purtat de starile de nervozitate, pastreaza-ti calmul si vei reusi. Daca esti singur, in weekend poti intalni pe cineva special.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pot aparea intarzieri in desfasuratorul unor relatii, de business sau romantice. Nu forta nota, poti avea de pierdut indiferent in care tabara te afli. Nu lua decizii importate pana miercuri, cand lucrurile par sa se schimbe in favoarea ta. Daca esti la vanatoare de joburi, vin vesti bune si incurajatoare, cu posibile cresteri de venituri. Daca esti singur, weekend-ul se anunta mai mult decat stimulant. Fii tu insuti si nu forta nimic!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Unele probleme au nevoie de atentia ta maxima, in plan casnic. Daca ai si in plan profesional obligatii, ar fi cinstit sa iti anunti superiorii ca nu te poti concentra pe anumite aspecte din aceasta cauza. Daca gresesti fara sa spui ce te framanta, pretul platit poate fi prea mare si nemeritat. Weekend-ul se anunta romantic si relaxant, indiferent daca esti singur sau intr-o relatie de cuplu.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Inceputul de saptamana este promitator din punct de vedere profesional. Pot aparea schimbari, insa nu trebuie sa te ingrijorezi. Sunt de bun augur. In relatii te bucuri de respectul si sustinerea celor din jur, care te pot ajuta in orice situatie. Daca ai nevoie de bani, cere! Daca ai nevoie de sprijin, cere! In weekend, romantismul pluteste in aer!

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Luni si marti sunt zile excelente pentru cariera. Primesti recunoasterea meritata pentru eforturile tale sustinute. Pregateste-te, insa, pentru si mai multa activitate profesionala spre mijlocul saptamanii, scrie SfatulParintilor. Aranjeaza-ti prioritatile si vei reusi sa tii in frau toate responsabilitatile. Weekendul, in schimb, rezerva-l romantismului si iubirii!

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Atmosfera de la locul de munca poate fi emotionanta la inceputul saptamanii. Pot aparea conflicte sau litigii pe care trebuie sa le gestionezi cu foarte mult calm. Nu te lasa purtat de furies au resentimente. Weekendul se anunta romantic si pasional. Daca esti singur, acum este un moment prilenic sa iti cauti jumatatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Desi este inceputul saptamanii, nu incepe lucruri noi. Pune-ti planurile in actiune spre mijlocul saptamanii, atunci cand sunt auspicii mai bune pentru a-ti programa chestiuni importante legate de afaceri sau profesie. Actioneaza cu tact joi-vineri si evita conflictele sau speculatiile. In weekend fii atent la ce promiti sau la ce ti se promite. Sunt oameni care vor sa te pacaleasca.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Marti si miercuri sunt zile de bun augur pentru a depasi anumite obstacole de care pana acum ti-a fost greu sa treci. Concentreaza-te asupra planurilor tale. Se anunta oportunitati importante care sa-ti schimbe viata. In weekend este posibil sa evadezi intr-o oaza de liniste si relaxare alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, atentie la reputatie. Poti fi pus intr-o lumina proasta daca nu esti precaut!

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Inceputul saptamanii este dedicat sferei profesionale. Vestea buna este ca eforturile tale vor fi rasplatite. Se anunta intalniri importante, cu rasunet in ceea ce priveste recompensele financiare. In plan personal, se anunta o saptamana romantica. Daca esti singur, ai mai multa incredere in tine. Poti intalni pe cineva special de care sa te indragostesti, iar sentimentele sa fie reciproce.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Aceasta este una din acele saptamani in care te simti de parca ai pluti prin viata. Asta nu este ceva rau. Orice ocazie de a lua o pauza de la responsabilitati este binevenita. Exista un anumit risc daca alegi sa mergi inainte cu turma. Fii atent sa nu fii prea indulgent pe seara.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Fii cat poti fi de onest si direct cand vorbesti cu ceilalti. Tensiunea dintre tine si altcineva poate escalada intr-un conflict. Spune ce gandesti dar in cei mai diplomati si gentili termeni cu putinta. Vorbeste mai putin despre tine si problemele tale. Instrumentele tale puternice includ sa asculti si sa pui intrebarile care arata ca te intereseaza si ca iti pasa sincer.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Vei straluci in aceasta saptamana, folosindu-ti abilitatile de a fi sensibil, constant si bun sustinator in fata provocarilor. Atunci cand avansezi cu incredere, ii inspiri si pe altii sa fie si sa faca la fel. Fii pregatit sa asculti toate partile implicate intr-un conflict inainte de a lua o decizie. Un lider adevarat este demn de incredere si diplomat.

