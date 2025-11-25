Cei doi frați au fost prinși săptămâna trecută în zona Napoli și au primit arest la domiciliu. Pentru a-și susține cauza, au angajat un avocat italian celebru, cunoscut ca „avocatul baronului drogurilor” Alexandro Maria Tirelli, care va încerca să convingă instanța că procesul din România s-a desfășurat în condiții corecte și respectă standardele europene.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv în România la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

De asemenea, a primit o condamnare de peste șase ani pentru proxenetism, spălare de bani și activități în cadrul unui grup infracțional organizat, însă unele pedepse au fost anulate în baza unei decizii a Curții Constituționale privind prescripția faptelor.

Fugind din țară după condamnare, el și fratele său se confruntă acum cu procesul de extradare în Italia.

Avocatul italian a explicat că extrădarea este un proces complex, în care fiecare detaliu contează, iar instanțele italiene trebuie să verifice dacă cei doi frați vor beneficia de un tratament corespunzător și echitabil în conformitate cu normele europene. Decizia judecătorească este așteptată cu interes, având în vedere gravitatea acuzațiilor și contextul procesului.