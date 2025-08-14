UPDATE - Cezar Avramuță a ajuns în fața instanței, acolo unde se judecă contestația la măsura arestului în cazul său.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Astăzi judecătorii pot decide dacă Stegarul dac va ajunge acasă sau dacă mandatul său va mai fi prelungit pentru 30 de zile.



Cezar Avramuță a ajuns la Penitenciarul Rahova după ce s-a cățărat pe o schelă din zona Pieței Universității. Acesta a fost ridicat atunci de jandarmi.



În penitenciar, în urmă cu o lună, acesta a făcut greva foamei. Situația sa a fost îngrijorătoare, și asta deoarece timp de 21 de zile nu a mâncat nimic. Soția sa a spus că ultima dată când l-a văzut arăta "ca un schelete".



În urmă cu două săptămâni, Cezar Avramuță a mai fost protagonistul unui incident. De data aceasta în Penitenciarul Rahova, unde s-a cățărat într-unul dintre copaci.