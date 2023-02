„M-aș fi bucurat ca cei din conducerea Petrom să vorbească și cu jurnaliștii români. Că statul român are 20% din acțiuni. Dacă politicienii în tot acest timp, din 2004, ar fi avut interes să facă ceva în interesul statului român, care este făcut în dezavantajul statului, terenurile să fie transformate în interesul statului. Au păgubit statul de dividendele în urma transformării acțiunilor.

Sunt la sediul OMV și am să întreb de ce nu am primit invitația, am primit-o pe surse. Răspunsul a venit că nu se mai ține față în față, ci online, din cauza interesului mare pe care l-a dobândit această conferință. Au un sediu mare, nu găseau o sală mare? Ce au de ascuns? Dl Maximescu, o să aflați diseară pe unde a mai lucrat, vă arăt. De ce se ascund acești domni? Curtea de Conturi a spus că au păgubit bugetul de stat, dar autoritățile nu au făcut nimic. Este o acțiune în formă continuată. Autoritățile trebuie să decidă.

Câștigă miliarde pe spatele poporului român. Mai am o întrebare? De ce nu au depus toată documentația pentru exploatarea Neptum Deep. O să discutăm mai mult diseară, de la ora 18.00”, a spus Anca Alexandrescu.