Imaginile tulburătoare, postate pe rețelele sociale, au atras imediat atenția localnicilor și a autorităților. Cristina, o tânără din Mediaș, sensibilă la suferința animalelor, a intervenit pe loc și a preluat puii împreună cu prietenul său, ducându-i într-un adăpost sigur, administrat de o asociație germană de protecție a animalelor din Șura Mare, conform oradesibiu.ro.

„Inițial se spunea că sunt șase pui, dar când am ajuns erau zece. Stăteau ghemuiți, speriați, unii chiar căzuți în șanț. Nu am putut să îi las acolo singuri”, povestește Cristina.

Reacția comunității a fost una puternică, iar Maria Cristina Rizea, fondatoarea asociației Paws in Hands Express Transport, a condamnat gestul: „Cum poți abandona aceste suflete nevinovate, atât de mici, fără apărare? Fiecare leu cheltuit pentru ei este o șansă la viață.”

În urma sesizărilor făcute online, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au autosesizat și au demarat cercetările pentru găsirea făptașului și luarea măsurilor legale.

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online, privind mai mulți câini abandonați pe DN14, vă comunicăm faptul că polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au autosesizat şi efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care le-a abandonat și luarea măsurilor legale în consecință.”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Isabela Brad.