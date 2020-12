William Shakespeare - a doua persoană din Marea Britanie vaccinată împotriva COVID-19

„Ar putea să facă o schimbare în viața noastră de acum înainte, nu-i așa?”, a declarat William Shakespeare, în vârstă de 81 de ani, zâmbind la scurt timp după ce a fost vaccinat la Spitalul Universitar Coventry, în centrul Angliei, la doar 20 de mile nord de locul în care s-a născut, în 1564, celebrul scriitor al cărui nume îl poartă, potrivit The New York Times.

Numele deja celebru l-a făcut și mai faimos marți după ce presa britanică a titrat mai multe titluri folosind marile piese ale dramaturgului: „Shakespeare primește vaccinul COVID”, a scris BBC, „Îmblânzirea scorpiei” a devenit „Îmblânzirea gripei”, iar „Cei doi tineri din Verona” în „Cei doi cu Corona”.

Într-un comentariu pe Twitter, un internaut a scris despre primii doi pacienți care au primit vaccinul, referindu-se la monologul lui Hamlet: „Dacă Margaret Keenan este pacientul 1A pentru vaccin, William Shakespeare ar fi 2B sau nu - „William Shakespeare be 2B, or not 2B …”, amintind de replica celebră „a fi sau a nu fi”.

Bărbatul de 81 de ani este internat în spital de câteva săptămâni după un accident vascular cerebral. După ce a fost vaccinat în brațul stâng în dimineața zilei s-a simțit puțin obosit și a dormit după-amiază, a povestit presei nepoata sa, Emily Shakespeare.

„Este încântat”, a spus aceasta într-un interviu telefonic despre vaccinarea unchiului ei.

Vaccinarea lui William Shakespeare a adus multă bucurie în familiaacestuia, în aceste timpuri în care numeroase familii din întreaga lume nu și-au putut vizita rude în case de bătrâni sau în spitale din cauza pandemiei de coronavirus, lăsând mulți pacienți să sufere în singurătate și depresie. Mulți au murit singuri, fără ca familiile să poată ajunge pentru un simplu rămas bun.

Marea Britanie a început vaccinarea împotriva COVID-19, fiind prima țară din lume care a început să folosească vaccinul Pfizer.