Funcția, inspirată de platforme precum Zoom și Google Meet, le permite utilizatorilor să stabilească din timp data și ora conferinței, să trimită invitații și să creeze link-uri de acces pentru participanți. Prin simpla apăsare a butonului „+” din Calls, apare opțiunea „Schedule Call”, urmată de pasul de selectare a persoanelor care vor lua parte la discuție.

În același loc, utilizatorii pot vizualiza toate apelurile video programate, împreună cu detaliile esențiale precum ziua, ora și lista participanților confirmați. De asemenea, din Calls se pot genera link-uri care pot fi distribuite altor persoane sau adăugate în calendar, pentru o organizare mai ușoară a întâlnirilor virtuale.

Funcții interactive pentru conferințe online

Alături de programarea apelurilor video, WhatsApp introduce și elemente interactive, cum ar fi opțiunea „ridică mâna” – utilă pentru a solicita cuvântul în timpul conferințelor – și reacțiile rapide cu emoji, pentru a adăuga expresivitate conversațiilor. Aceste funcții sunt gândite să facă interacțiunea mai fluidă și mai clară, mai ales în discuțiile cu mai mulți participanți.

Actualizările anunțate în primăvară

În prima parte a anului, WhatsApp a prezentat o serie de modificări menite să aducă platforma mai aproape de concurenți precum Telegram și Discord. Printre acestea, se numără un indicator pentru grupurile de discuții, care afișează în timp real câți membri sunt online și disponibili pentru răspuns rapid. În plus, a fost adăugată o opțiune de filtrare a notificărilor, permițând activarea doar a alertelor provenite din mesajele adresate direct utilizatorului sau din conversațiile cu persoane aflate în agenda telefonului.

Funcții speciale pentru utilizatorii de iPhone

Pe dispozitivele Apple, WhatsApp a introdus posibilitatea scanării și trimiterii documentelor direct din meniul de atașamente. Utilizatorii pot ajusta imaginile prin funcția de crop înainte de trimitere. O altă schimbare notabilă pentru iPhone este setarea aplicației ca implicită pentru mesaje și apeluri, astfel încât contactarea unei persoane din agendă să se facă direct prin WhatsApp, în locul aplicațiilor preinstalate de Apple.

Îmbunătățiri pe partea de apeluri video

WhatsApp afirmă că a optimizat calitatea apelurilor video, reducând riscul de întrerupere sau blocare a imaginii. În plus, în timpul unui apel individual, utilizatorii pot adăuga o altă persoană prin opțiunea „Add to call”, disponibilă în meniul contextual. Aceste noutăți vor fi distribuite treptat către cei peste două miliarde de utilizatori din întreaga lume, în săptămânile următoare.

Prin aceste modificări, WhatsApp își consolidează poziția nu doar ca aplicație de mesagerie personală, ci și ca instrument util pentru comunicarea de afaceri și organizarea întâlnirilor virtuale, oferind utilizatorilor mai mult control și flexibilitate în modul în care interacționează online.

