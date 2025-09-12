12/13 septembrie: averse și descărcări electrice în mai multe regiuni

În noaptea de joi spre vineri, cerul va fi variabil, dar predominant noros în sud și est. Precipitațiile vor fi frecvente în Moldova, local în Muntenia, Dobrogea și în zonele montane, iar izolat în Oltenia și estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 10–20 l/mp, iar în unele locuri se vor înregistra descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai ridicate pe litoral. În zonele joase se va forma ceață. În București, vremea va fi în general înnorată, cu averse ușoare, iar minima va fi de 17–18 grade.

13/14 septembrie: temperaturi ridicate și vânt puternic în sudul Banatului

Valorile termice se mențin peste mediile normale pentru mijlocul lunii septembrie, cu maxime între 22 și 30 de grade. Ploi și descărcări electrice vor apărea local la munte și izolat în restul teritoriului. În sudul Banatului, vântul va sufla cu intensitate, rafalele depășind 55–60 km/h. Temperaturile minime vor varia între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Banatului. Dimineața și noaptea va fi ceață. În Capitală, se anunță o zi ușor mai caldă decât normal, cu o maximă de 27 de grade și o minimă între 12 și 14 grade. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei.

14/15 septembrie: instabilitate accentuată în vest și nord-vest

Atmosfera devine mai agitată în vest și nord-vest, unde sunt prognozate averse și descărcări electrice. Precipitațiile se vor extinde spre seară și în Oltenia, vestul Munteniei și Transilvania. Pe parcursul nopții, ploile vor fi mai intense, cu acumulări de apă între 15 și 25 l/mp. Maximele vor oscila între 21 și 30 de grade, iar minimele între 5 și 18 grade. Vântul va avea intensificări temporare în vest și nord-est. În București, temperaturile vor fi apropiate de media pentru această perioadă, cu maxime între 25 și 27 de grade și minime de 11–13 grade. Ploile vor fi posibile în a doua parte a nopții.

15/16 septembrie: răcire ușoară și cer mai mult noros

Ziua de luni va aduce o vreme schimbătoare, cu ploi locale, în special la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei. Vântul va sufla mai puternic în sudul Banatului și pe litoral. În Capitală, vremea se răcește ușor, cu maxime de 24–25 de grade și minime de 10–12 grade. Ziua, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi slabe.

16/17 septembrie: vreme mai stabilă și temperaturi plăcute

Marți, condițiile meteo se îmbunătățesc. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi izolate doar în nord-vest și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi între 22 și 28 de grade, iar minimele între 7 și 18 grade. Local se va semnala ceață, mai ales în Transilvania și Moldova. În București, vremea va fi plăcută, cu maxime între 26 și 28 de grade și minime între 10 și 13 grade.

17–20 septembrie: variații termice și probabilitate de ploi în nord

Meteorologii anunță că în intervalul 17–20 septembrie, temperaturile vor înregistra fluctuații, dar se vor menține în general peste valorile normale pentru perioada respectivă. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în regiunile din jumătatea nordică a țării. În București, vremea va continua să fie mai caldă decât media climatologică, cu șanse mai mari de ploaie în a doua zi a intervalului.

