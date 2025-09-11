Cod galben de furtuni. Vremea se răcește brusc, încep ploile. Județele lovite de vânt puternic - HARTA

Vremea intră într-un proces de răcire accentuată, anunță ANM. Potrivit meteorologilor, ploile vor lovi cu putere mai multe județe, iar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. 

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului
Zone afectate: conform textului

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și în Munții Apuseni va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

