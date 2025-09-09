Avertizare meteo: Furtuni violente, ploi torențiale și grindină în mai multe județe din România. S-a emis și alertă HIDROLOGICĂ de inundații - vezi HARTĂ

Inundațiile au făcut ravagii în cursul verii
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme extremă, valabile pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță furtuni puternice, însoțite de ploi abundente, descărcări electrice și căderi de grindină, în special în nord-vestul și centrul României. În paralel, s-a emis și o alertă HIDROLOGICĂ de inundații.

Potrivit prognozei meteo, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în județele din Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și zonele montane, unde se vor înregistra rafale de vânt de până la 70 km/h, averse torențiale și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20–35 l/mp, în intervale scurte de timp, ceea ce crește riscul de inundații locale și acumulări de apă pe străzi și în gospodării.

 

Chiar și așa, de-a lungul lunii septembrie vremea va fi în general mai caldă decât media multianuală, cu un deficit de precipitații.

ALERTĂ HIDROLOGICĂ DE INUNDAȚII ÎN 12 JUDEȚE

Ca urmare a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un Cod Galben de inundații valabil în ziua de  9 septembrie, în intervalul orar 12:00 - 24:00.

Astfel, vor fi afectate râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.
 