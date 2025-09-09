Potrivit prognozei meteo, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în județele din Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și zonele montane, unde se vor înregistra rafale de vânt de până la 70 km/h, averse torențiale și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20–35 l/mp, în intervale scurte de timp, ceea ce crește riscul de inundații locale și acumulări de apă pe străzi și în gospodării.

Chiar și așa, de-a lungul lunii septembrie vremea va fi în general mai caldă decât media multianuală, cu un deficit de precipitații.

ALERTĂ HIDROLOGICĂ DE INUNDAȚII ÎN 12 JUDEȚE

Ca urmare a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un Cod Galben de inundații valabil în ziua de 9 septembrie, în intervalul orar 12:00 - 24:00.