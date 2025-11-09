Vremea 9 noiembrie. Temperaturi peste medie în cea mai mare parte a țării. Izolat, ploi slabe

Vremea 9 noiembrie. Temperaturi peste medie în cea mai mare parte a țării. Izolat, ploi slabe
Astăzi, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru și sud-est, temperaturile vor fi peste cele normale. Pe parcursul zilei înnorările vor persista local în vest, nord-vest, sud și est, în timp ce în rest cerul va deveni variabil, iar ploi slabe sau burniță vor fi în Maramureș, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și pe arii restrânse în Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade.

În Capitală, valorile termice vor fi peste cele normale. Cerul va avea înnorări, iar mai ales în primele ore va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade.

La munte, cerul va fi temporar noros și va ploua pe alocuri, ziua îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, iar noaptea în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali.

La altitudini în general de peste 2000 m, trecător, pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua pe creste. Valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadă a lunii noiembrie. 