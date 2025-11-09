În Capitală, valorile termice vor fi peste cele normale. Cerul va avea înnorări, iar mai ales în primele ore va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade.

La munte, cerul va fi temporar noros și va ploua pe alocuri, ziua îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, iar noaptea în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali.

La altitudini în general de peste 2000 m, trecător, pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua pe creste. Valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadă a lunii noiembrie.