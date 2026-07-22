Volodimir Zelenski l-a numit pe Ihor Skibiuk în funcţia de şef al Statului Major General al Ucrainei. Reacția Kremlinului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri numirea general-maiorului Ihor Skibiuk în funcția de șef al Statului Major General al Ucrainei, în locul lui Andrii Hnatov, în cadrul procesului de reorganizare a conducerii armatei, informează Reuters.
„Este un ofiţer cu o vastă experienţă”
„Este un ofiţer cu o vastă experienţă, care a apărat Ucraina alături de noul comandant-şef” al armatei, a declarat Zelenski într-o postare pe platforma X.
Volodimir Zelenski l-a demis marţi seara pe comandantul-şef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, numindu-l în locul său pe comandantul forţelor interarme, generalul Mihailo Drapatîi.
Numirea lui Mihailo Drapatîi în funcţia de nou comandant-şef al armatei ucrainene nu va schimba situaţia de pe front, a estimat miercuri Kremlinul, susţinând că armata rusă va continua să înainteze în teatrul de operaţiuni din Donbas, conform AFP.
Reacția Kremlinului
„Nu cred că asta ar putea duce la vreo schimbare. Forţele noastre armate îşi continuă ofensiva pe întreaga linie a frontului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice.
Atac ucrainean major asupra Amazonului rusesc
În acelaşi timp, Preşedintele Volodimir Zelenski a revendicat miercuri atacurile efectuate de armata ucraineană la primele ore ale dimineţii împotriva „centrelor logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone”, care, potrivit diverselor surse, sunt depozitele companiei Wildberries, informează EFE.
Este vorba despre echivalentul rusesc al Amazon, gigantul american al vânzărilor online.
„Astăzi, loviturile cu rază lungă de acţiune au vizat cu succes obiective importante din regiunile ruse Krasnodar şi Stavropol: centre logistice implicate în aprovizionarea cu componente pentru drone, echipamente de navigaţie şi alte articole”, a declarat Zelenski pe contul său de pe X.
În premieră de la începutul războiului, Ucraina a atacat în repetate rânduri centrele logistice ale Wildberries începând cu data de 18 iulie. Zelenski a explicat iniţial că aceste atacuri reprezintă un răspuns la distrugerea de către Rusia a centrelor logistice ale companiei poştale ucrainene Nova Poshta, ale cărei infrastructuri sunt atacate în mod constant de forţele ruse, potrivit media ucrainene.