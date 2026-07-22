Lăcuste uriașe au invadat orașele din Bulgaria. Oamenii s-au speriat: „Le-au aruncat din elicopter, sunt sigur”

Un număr neobișnuit de mare de lăcuste uriașe a fost observat în ultimele săptămâni în mai multe regiuni din Bulgaria. Insectele, care pot ajunge la dimensiuni de 6 până la 10 centimetri, au fost văzute pe câmpuri, pe străzi, în parcuri și în apropierea locuințelor.
Cele mai multe sesizări au venit din regiunile Pazardjik, Plovdiv, Blagoevgrad, Sofia și Sliven. Aparițiile sunt mai frecvente seara, după lăsarea întunericului, iar imaginile distribuite pe internet au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor.
Oamenii s-au temut pentru culturile agricole
Mulți locuitori s-au întrebat dacă insectele pot distruge recoltele sau dacă reprezintă un pericol pentru oameni și animale. În mediul online au apărut și numeroase teorii, unele persoane susținând că lăcustele ar fi fost aduse intenționat în zonă.
„Le-au aruncat din elicopter, sunt sigur”, a declarat un bărbat pentru televiziunea națională bulgară.
Specialiștii spun că lăcustele nu sunt periculoase
Autoritățile au precizat că insectele observate nu sunt lăcuste marocane, specie cunoscută pentru pagubele pe care le poate provoca în agricultură. Exemplarele identificate fac parte dintr-o specie de dimensiuni mari din familia lăcustelor arboricole.
„Nu sunt periculoase pentru oameni și animalele domestice, nu transmit boli, nu sunt veninoase, nu caută contactul cu oamenii și nu reprezintă o amenințare pentru culturile agricole”, a explicat Tania Țvetkova, specialist în protecția plantelor.
Insectele se hrănesc în principal cu alte insecte mici și nu atacă recoltele. Din acest motiv, autoritățile spun că nu există motive de îngrijorare pentru agricultori, conform presei străine.
De ce au apărut atât de multe insecte
Specialiștii pun numărul mare de lăcuste pe seama schimbărilor climatice, a modificărilor din mediul urban și a iluminatului stradal. Insectele sunt atrase de lumină, asemenea fluturilor de noapte, motiv pentru care ajung frecvent în parcuri și în apropierea caselor.
Fenomenul este considerat sezonier și apare, de obicei, de la jumătatea lunii iulie până la începutul lunii august. După această perioadă, numărul insectelor scade, iar aparițiile devin izolate.
Imagini cu lăcuste de mari dimensiuni au fost distribuite în ultimele zile și din alte zone ale regiunii. Astfel de insecte au fost semnalate inclusiv la Istanbul.