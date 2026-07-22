Lăcuste uriașe au invadat orașele din Bulgaria. Oamenii s-au speriat: „Le-au aruncat din elicopter, sunt sigur”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 15:25

Un număr neobișnuit de mare de lăcuste uriașe a fost observat în ultimele săptămâni în mai multe regiuni din Bulgaria. Insectele, care pot ajunge la dimensiuni de 6 până la 10 centimetri, au fost văzute pe câmpuri, pe străzi, în parcuri și în apropierea locuințelor.

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