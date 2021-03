Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, că în perioada stării de alertă medicii de alte specialităţi decât boli infecţioase sau ATI vor putea îngriji pacienţi COVID-19, cu respectarea protocoalelor medicale, fără să fie răspunzători pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii.

„Am spus-o de multe ori. În spaţiul public se vorbeşte despre paturi ATI, despre necesitatea de a creşte capacitatea la ATI. Se vorbeşte de paturi ca şi cum am vorbi despre mobilă. Limitarea principală este a resursei umane. Şi atunci vorbim de medici obosiţi, de asistente şi toţi care contribuie, vorbim despre limitări, pe care le eliminăm astăzi, date de lege, o lege care îi face pe medici de anumite specialităţi să se teamă de eventuale consecinţe ale unui lucru pe care doresc să-l facă: să ajute în secţiile de terapie intensivă sau acolo unde sunt îngrijiţi pacienţi cu COVID -19. Astăzi, prin ordonanţă de urgenţă de modificare a Legii 95, Legea sănătăţii, am stabilit că pe durata stării de alertă, alte specialităţi medicale decât cele de infecţionişti, ATI-şti, pot veni în ajutorul colegilor lor, cu respectarea protocoalelor de practică medicală care sunt aprobate prin ordin al Ministerului Sănătăţii", a anunţat Voiculescu, după şedinţa de guvern.

De asemenea, în conferința de presă care a avut loc la finalul ședinței de Guvern de joi, Andreea Moldovan a vorbit despre trei niveluri în ceea ce privește tipul de unitate medicală.

„Am eliminat sintagma «spitale COVID» și «non-COVID». Vom aloca pacienți COVID și în spitale non-COVID unde infrastructura o permite. Încercăm să creăm circuite covid și non covid. Am stabilit trei niveluri diferite: nivelul 1 - unde spitalul are radiologie, gărzi; nivelul 2 - au radiologie sau CT, dar nu non stop, dar au și gărzi de infecțioase și pneumologie; nivelul 3 - unde se pot face paturi de terapie intermediară și unde există gardă cu specializare în infecțioase și pneumologie”, a explicat Andreea Moldovan.

Vlad Voiculescu: Lucrurile sunt cât se poate de serioase

„Astăzi avem 1.498 de paturi ATI disponibile, din care 1.335 sunt ocupate. De asemenea, v-aş spune că în Bucureşti sunt 13 paturi de ATI pentru copii şi din acestea 10 sunt ocupate, deci avem doar trei paturi libere în Bucureşti. Lucrurile sunt cât se poate de serioase şi mesajele noastre, ale Ministerului Sănătăţii, ale întregului Guvern, trebuie judecate în această linie", a mai spus ministrul Sănătății.