Vlad Pascu așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă va putea sau nu să părăsească închisoarea. Cu două luni în urmă, cererea sa de înlocuire a măsurii preventive cu una mai ușoară a fost respinsă de către judecătoria Mangalia, care a considerat că argumentele prezentate nu sunt întemeiate. Cu toate acestea, tânărul persistă în dorința sa de a fi judecat în libertate și a contestat decizia.

Trebuie să reamintim că pe 19 august, în localitatea 2 Mai, Vlad Pascu a urcat la volan sub influența drogurilor și a lovit un grup de tineri. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar alți trei tineri au fost răniți. Șoferul a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior de către polițiști în Vama Veche. La momentul respectiv, el se afla sub influența mai multor tipuri de droguri, inclusiv cocaină, amfetamină și metamfetamină. Procurorii l-au acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului.