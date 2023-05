Preşedintele Klaus Iohannis a transmis marţi, cu prilejul Zilei Europei, că această aniversare ne găseşte în acest an într-un moment de profundă schimbare la nivel global iar consecinţele războiului Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei s-au multiplicat. Şeful statului arfată că soluţiile europene pentru provocările actuale sunt soluţii pentru viitorul cetăţenilor noştri, iar România are capacitatea de a contribui substanţial, în continuare, la realizarea acestor obiective comune. ”Suntem un stat membru matur şi responsabil, cu un profil european solid şi credibil, recunoscut şi apreciat de partenerii noştri. Interiorizând aceste repere, am încredere că sprijinul cetăţenilor români pentru Uniunea Europeană şi pentru valorile fundamentale europene va rămâne de neclintit”, spune preşedintele.