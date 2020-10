Virgil Musta, mesaj cutremurător: "Realitatea e ca mare parte a pacienților pleacă de la ATI prin deces"

"Este adevarat, din pacate nu mai sunt locuri in spitale si tot mai multi pacienti sunt nevoiti satrateze boala acasa. Aceste sunt forme usoare si asimptomatice, iar problema (in cazul lor -n.r.) nu este foarte mare. Problema este insa a formelor medii spre severe, unde ar fi necesara interventia spitaliceasca in sectii de Boli Infectioase sau spitale suport (COVID)", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.

El a precizat si care ar fi cateva dintre "remediile" pe care le pot incerca oamenii acasa pentru a preveni imbolnavirea, dar si in cazul unor simptome usoare, subliniind insa ca adevarul tratament se face in spitale.

"Acasa poti lua niste vitamine. Vitamina C, vitamina D, ca sa iti cresti putin imunitatea. Poti sa iei un antiinflamator daca faci febra, dar tramaentul este limitat. Tratamentul real se realizeaza in sectiile spitalelor, unde pot tratament antiviral, cu antitermic si simptomatic. Este mult mai complex tratamentul din spital, parte dintre aceste medicamente fiind prina dministrare injectabila", a explicat Musta.

Despre medicamentele din spitale: "In principiu, da (avem toate medicamentele necesare - n.r.). Remdesivirul este un medicament care nu se gaseste in cantitate suficienta la noi in tara. Poate nici in alte tari din Europa. Noi asteptam acea legislatie european prin care sa primim partea repartizata Romaniei. Pana atunci, avem Remdesivit prin donatie si foarte repede se termina stocul pe care-l avem, dar sunt alte medicamente antivirale pe acre le avem in farmacie."

In ceea ce-i priveste pe bolnavii internati in sectiile ATI, Virgil Musta a spus ca, potrivit statisticilor, "80% dintre pacientii internatii pe sectiile de Terapie Intensiva decedeaza". 20% dintre ei - afirma medicul - sunt salvati, "dar aproape toti dintre ei sunt salvati cu sechele, ei urmand apoi un program de recuperare mai intens sau mai putin intens dupa externarea din spital." "Realitatea e ca marea parte a pacientilor pleaca din Terapie intensiva prin deces", a mai spus Virgil Musta.

La spitalul nostru se lucreaza 24 din 24 atat la sectiile de Boli Infectioase, cat si la ATI. Cand suntem ca acum, nu mai avem locuri la ATI, cei care se adreseaza spitalului nostru sau cand starea de sanatate a unuia dintre pacientii de pe sectii se degradeaza avem spital suport central sau municipal, unde mai sunt 1-2 locuri la Terapie intensiva. Suntem intr-o situatie dificila, dar nu ar trebui sa ajungem in situatia sa nu existe medici care sa supravegheze pacientii