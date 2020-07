Virgil Musta: "Fac un ultim apel - Devine din ce în ce mai îngrijorător" - Cum comentează bilanțul de azi

"E un numar mai mic datorita numarului de teste. Cand vom readuce numarul de teste la 14.000, numarul depistat va fi mai mare. Devine din ce in ce mai ingrjiorator pentru ca trendul va duce la sufocarea sistemului de sanatate. Sunt zone deja sufocate, chiar si in Timisoara spitalul e aproape plin. Va fi o problema. Sunt spitale care nu mai au loc in sectiile de terapie intensiva. Acolo situatia va fi foarte dificila si delicata.

Fac un ultim apel: este foarte important sa fim responsabili si sa respectam regulile. Vidul legislativ se suprapune peste un vid moral, oamenii nu respecta regulile. Daca oamenii ar respecta regulile care s-au dovedit eficiente nu am avea asemenea probleme. Exista riscul de a se extinde focarele in toata tara. Vor trebui foarte rapid depistate focarele, izolate, carantinate.

Persoanele care au fost depistate si internate, legea spune ca le internam doar sa le salvam iar daca doresc se pot externa, doar sa respecte regulile. Mai problematici sunt asimptomaticii care fara sa vrea transmit. Trebuie sa fim atenti la simptomatologie. Uneori o simptomatologie minora ne poate atrage atentia si ne poate face sa ne testam", a declarat Virgil Musta la Realitatea PLUS.