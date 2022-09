Este vorba de Școala gimnazială Perieți, județul Ialomița, care a trecut printr-un proces de renovare în ultima lună. Culorile, motivele și noile decoruri au reîmprospătat interiorul școlii.

Anunțul despre renovarea școlii a fost făcut pe 3 septembrie, cu două zile înainte de deschiderea oficială a noului an școlar, chiar pe pagina de Facebook a unității de învățământ.

Directorul școlii - Christina Costea, profesoară de limba română, are 35 de ani și conduce școala din Perieți din toamna anului trecut, în urma concursului pe care l-a câștigat pentru acest post. Toată renovarea s-a realizat cu ajutorul unei firme locale și a durat toată luna august.

„Locuiesc în Slobozia și fac naveta la școală. Am postat pozele pentru noi, comunitatea școlii, nu m-am așteptat să devină virale”, a mărturisit Christina Costea.

„Am apelat la o firmă locală, care a mai făcut lucrări de acest gen în zonă. Ei au făcut totul, au dat jos lambriurile, ne-au prezentat un concept și au realizat lucrarea. Toată luna august am fost în școală cu colegii pentru a supraveghea lucrările”, a adăugat directorul școlii.

„Clasele nu sunt reabilitate, dar sunt curate, avem ce ne trebuie, dar intenționăm să continuăm procesul de amenajare și acolo, în perioada următoare, cu sprijinul primăriei”, a mai anunțat Christina Costea, potrivit ancatirca.blogspot.com

„ Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc că mai e puțin. Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar. Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi! Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine. Mulțumesc intregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere!

Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici!”