Vila în care a trăit familia Brătianu va deveni muzeu naţional. PSD: „E o răzbunare politică“

Proiectul a fost deja adoptat de Senat, așa că săptămâna viitoare va intra pe ordinea de zi a şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor.

Vila Florica a fost retrocedată în 2013 moştenitorilor Brătienilor, iar noii proprietari au încheiat un contract de comodat cu titlu gratuit cu Centrul de Cultură „Brătianu”, aflat în subordinea CJ Argeş şi care îşi desfăşoară activitatea aici.

Dan Manu, preşedintele CJ Argeş de la PSD, a criticat într-o conferinţă de presă susţinută chiar la Vila Florica faptul că aceasta va reveni în administrarea Ministerului Culturii: „Decizia este o răzbunare politică prin care cea mai mare pierdere o vor suferi argeşenii fiindcă nu le va rămâne lor un reper al istoriei naţionale”.

Conacul de la Florica mai este supranumit şi „Mecca liberalilor”, având în vedere importanţa uriaşă a Brătienilor în istoria liberalilor şi mai ales a României. Vila Florica are în total 40 de camere. Aşa cum arată la ora actuală, întregul ansamblu este rodul pasiunii de a construi a lui Ionel Brătianu „care a răsturnat aproape tot ce a rămas de la tatăl său şi care dintr-o căsuţă lângă vie a făcut o instalaţie confortabilă cu parc, fermă şi chiar cu un observator astronomic”. Stilul casei este neoromânesc.

Ce spunea Ionel Brătianu în 1909: „Ceea ce am făcut la Florica aş vrea să facem şi în statul român" Cât timp a trăit "Vizirul" (Ion C. Brătianu) casa a menţinut acel stil sobru, impus de gusturile sale simple. Cu greu, spre sfârşitul vieţii, a fost convins de fiul său Ionel, inginer împătimit de construcţii, de necesitatea renovării casei. Ionel Brătianu avea să răspundă unei interpelări în Parlament la 8 februarie 1909, astfel: „S-a schimbat casa de cum mi-a lăsat-o tatăl meu, după cum şi-a schimbat tatăl meu casa de cum i-o lăsase moşul meu. Moşul meu a lăsat o casă cu o pivniţă şi patru camere. Tatăl meu a mai adăugat opt camere. La rândul meu am mai adăugat şi eu şi sper ca şi generaţiile viitoare, pentru dragostea ce o au pentru Florica, vor mai adăuga şi ele ceva... Ceea ce am făcut la Florica aş vrea să facem şi în statul român".