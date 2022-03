„Este prima dată, primul caz în care un copil a murit din cauza deshidratării”, a declarat Zelenski, amintind faptul că în Mariupol, trupele ruse ar fi închis în mod deliberat alimentarea cu apă și electricitatea.

El a adăugat că rachetele de croazieră, elicopterele și avioanele atacă Ucraina, dar că Rusia a pierdut multe dintre ele, potrivit Sky News.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says the occupiers have "bombed Sumy again" and they are "turning it into hell". https://t.co/X3flQUCiPZ



