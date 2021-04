Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs duminică în sud-vestul Iranului, soldându-se cu rănirea a cel puţin cinci persoane şi provocând daune materiale în zonele afectate, potrivit presei de stat iraniene, relatează AFP.

Seismul cu magnitudinea 5,9 (5,8 potrivit Institutului american de geofizică, USGS) s-a produs la o adâncime de 10 kilometri la ora 11:11 locală (06:41 GMT), la 27 de kilometri nord-est de oraşul port Ganaveh în provincia Bushehr, a anunţat Agenţia seismologică iraniană.

Today, morning, a 5.9 magnitude earthquake shook the coastal city of Bandar Genave in the southwestern Iranian province of Bushehr. The videos and photos obtained from vicinity areas show considerable damages. Casualties are unclear yet.pic.twitter.com/d2eK7Liv7V