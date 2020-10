VIDEO/ Protest fără distanțare socială în plină pandemie, în Capitală

Câteva sute de protestatari s-au adunat în Piața Victoriei din Capitală la mitingul pentru libertate, așa cum l-au numit ei. Mulți nu purtau măști și nici nu au ținut cont de distanțarea fizică. Din fața clădirii Guvernului, oamenii au plecat în marș spre Palatul Parlamentului și spre Cotroceni.

Oamenii au scandat lozinci precum "Libertate! Libertate!" sau "Jandarmeria apără hoția!"

După câteva ore de mers pe străzile din jurul Palatului Parlamentului, protestatarii s-au oprit și la sediul Administrației Prezidențiale.

"In primul rand, am iesit ca sa fim auziti! Pentru ca nu am fost pana acum absolut deloc auziti. Au incercat sa ne minta, au incercat sa ne fure. Eu cred ca si voturile ne-au fost furate. Ne-au invalidat candidaturi. Asta trebuie sa stie romanii pentru ce am iesit in strada! Nu am iesit pentru ca nu aveam ce sa facem acasa. Am iesit ca sa ne luam aceste drepturi inapoi, care ne-au fost luate!", a afirmat o protestatara care flutura in mana steagul Romaniei.

"Nu suntem in strada pentru masuri anticovid asa cum in mod mincinos s-a afirmat. Avem 10 revendicari de natura sociala si economica. Au fost depuse atat la Presedintie, cat si la Guvern si la Camera Deputatilor si Senat", a afirmat, la randul sau, un alt protestatar.

Cei care au ieșit în stradă au revendicări diverse. Unii își doresc să nu mai existe ore de curs online, alții vor să fie anchetate toate achizițiile publice făcute în timpul pandemiei.