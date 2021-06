Fabrica Frigoglass, la care a izbucnit incendiul, se află la aproximativ 16 kilometri de Timişoara. Flăcările imense care au cuprins una dintre hale au fost vizibele la distanţă foarte mare, iar pompierii au fost chemaţi să intervină de urgenţă pentru stingerea focului, potrivit pressalert.ro.

Potrivit martorilor, la un moment dat s-au auzit și explozii, iar incendiul a degajat și o coloană imensă de fum. Traficul a fost blocat complet pe DN59, polițiștii oprind șoferii care vin dinspre Timișoara încă de la podul peste Timiș.

Fabrica Frigoglass produce echipamente frigorifice comerciale.

"Incendiul a inceput in 5 iunie 2021, la orele 22.00 in pe o suprafața de 10000 mp. Au ars hala de producție și un depozit aferent. S-a intervenit cu un numar de 25 de echipaje ISU și 18 autoutilitare ISU plus ambulante. Din analizele ISU CRBN au fost detectate substanțe corozive in fumul degajat provenit de la arderea maselor plastice. Nu au fost inregistrate valori periculoase ale poluarii aerului pentru Timisoara, conform RNMCA si a senzorilor din retelele alternative. Directia predominanta a vantului este N-S, dinspre Timisoara spre locul incendiul," a transmis și șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.