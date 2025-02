În imagini se observă cum telefonul explodează brusc, iar victima fuge cu disperare prin magazin în încercarea de a scăpa de flăcări. Soțul femeii a declarat că focul a fost stins de oamenii din magazin, iar femeia a fost dusa de urgenta la spital.

Scenele de groază au avut loc în Anapolis, Brazilia, iar victima, care făcea cumpărături într-un supermarket a suferit arsuri grave. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului

Dispozitivul, un Motorola Moto E32, a luat foc brusc în buzunarul din spate al pantalonilor femeii. Imaginile arată cum victima fuge disperată prin magazin, încercând să scape de flăcări.

„După ce am stins focul cu ajutorul unor oameni, afară, am dus-o la spital, unde este îngrijită în prezent”, a declarat soțul femeii, care a fost surprins în imagini, încercând să stingă focul.

