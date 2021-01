VIDEO LEGILE PUTERII | Camelia Pătrășcanu despre Gabi Bădălău: La 7 dimineața nu pleca la muncă, atunci venea acasă

Cântăreața a relatat cum decurgea "o zi de muncă" pentru Gabi Bădălău.

"Niciodata nu a plecat la 7 dimineața la muncă. La 7 dimineața venea acasă. Venea la 4,5 chiar și 7 dimineața. Chiar nu se prezenta la job, se întâmpla să-i mai trimită mesaje angajații, aveau nevoie de el, “Șefu’, ne dai salariile, vin sărbătorile, ne trebuie bani.” Nu știu de unde veneau banii aștia, dar știu că veneau. Eu evitam să-l întreb, dar îl atenționam, nu voiam să-i lase în casă. Chiar și cu jocule la cazinouri, chiar și cu sacoșele de bani pe care le aducea, îi spuneam să facă ce vrea cu ele, dar să nu le lase acolo," a relatat Claudia Pătrășcanu.

Pe de altă parte, artista a relatat că soțul controla toate sumele de bani care intrau în familie. Așa au dispărut fără urmă sutele de mii de euro strânși la nuntă, dar și cei 22.000 de euro de la botezurile celor doi copii, susține Pătrășcanu.

"Îmi lua până și chiria pentru gasoneira mea și îi juca, iar pe mine mă suna banca, pentru că am cumpărat-o înainte de căsătorie, să-mi ceară rata, riscam să pierd și casa de la Constanța, cu care am gajat.(...) E milionar când vine vorba de amante și dezmăț și sărac lipit când vine vorba de copiii lui", a răbufnit Camelia Pătrșcanu, în dialogul cu Alexandra Păcurau, la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.