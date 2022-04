Mișcarea anti-imigrație și anti-islamistă numită „Linia dură” a încins violențele din stradă pentru a treia noapte la rând în mai multe orașe din Suedia. Extremiștii statului islamic au răspuns și ei pe măsură.

It was Easter weekend in Sweden, but Swedes were frightened to leave their homes as the Islamists occupied the cities.



This is what a failed migration policy looks like.pic.twitter.com/rmLQtl3z3v