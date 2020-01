VIDEO Eugen Tomac, despre afirmațiile lui Vladimir Putin privind Pactul Ribbentrop-Molotov

„Poziția Parlamentului European de condamnare a Pactului Ribbentrop-Molotov a rămas neschimbată”, a afirmat miercuri, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, eurodeputatul Eugen Tomac.

Precizarea președintelui PMP vine după dezbaterea de joi din Parlamentul European pe tema denaturării istoriei europene și a memoriei celui de-al Doilea Război Mondial, în contextul afirmațiilor pe care le-a făcut Vladimir Putin, la finele anului trecut, despre Polonia.

„Putin s-a supărat pe decizia Parlamentului European de condamnare a pactului Ribbentrop - Molotov. Rămâne cu supărarea. Poziția Parlamentul a ramas aceeași. Am reiterat astăzi, la Strasbourg, un adevăr incontestabil. României i-au fost luate teritorii care nu i-au fost înapoiate”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.

“Astăzi am avut o dezbatere foarte interesantă în Parlamentul European, o dezbatere generată după reacția pe care a avut-o președintele Federației Ruse, Putin, cu privire la rezoluția pe care Parlamentul European a adoptat-o anul trecut, prin care am condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui. Un pact diabolic, semnat între doi tirani. Am intervenit pentru că am vrut să aduc în actualitate o temă care este de interes pentru noi, românii, pentru că în urma acestei înțelegeri diabolice, națiunea noastră, de altfel precum și polonezii, țările baltice, au avut de suferit pentru că teritorii din statele noastre au fost anexate. De altfel, rezoluția Parlamentului European spune clar că României i-au fost luate teritorii care niciodată nu au fost întoarse înapoi. Le-am amintit astăzi colegilor mei din Parlamentul European că eu sunt unul dintre românii născuți în aceste teritorii care au fost anexate la URSS și niciodată nu au mai fost întoarse înapoi și am trăit pe propria piele această experiență nefericită, când te naști într-o zonă unde există totul învăluit numai în propagandă, unde există foarte multe minciună, unde practic mi-a fost interzis să pronunț cuvântul român. Mă bucur că am acest prilej de a fi în Parlamentul European, să îi reprezint pe români și pe românii dincolo de Prut pentru că am venit aici în Parlamentul European pentru a face dreptate pentru români, pentru România și pentru Basarabia”, a declarat Tomac.

În cadrul dezbaterii, Comisia Europeană a anunţat, prin vocea vicepreședintei Vera Jourova, că nu va tolera distorsionarea faptelor istorice, după ce Rusia a sugerat că Polonia este parţial responsabilă pentru declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial, afirmând că va combate dezinformarea oriunde va apărea.

Un război al declaraţiilor între Rusia și Polonia a reînceput la sfârșitul anului trecut.

Liderul de la Kremlin a acuzat Polonia că a încheiat o ”înţelegere” cu Adolf Hitler şi că a acţionat în mod ”antisemit” în zorii celui de-al Doilea Război Mondial. Anterior, președintele rus a spus Poziția Uniunii Europene împotriva Pactului Ribbentrop-Molotov este o ”minciună neruşinată”.

”Ei (polonezii - n.red.)) au încheiat practic o înţelegere cu Hitler. Acest lucru este clar în documentele din arhive”, a subliniat Putin, declarându-se ”insultat de felul în care Hitler şi Polonia au discutat despre aşa-zisa problemă evreiască”.

În context, prin dezbaterea din Parlamentul European, UE a reamintit că pactul dintre Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, semnat de miniştrii de Externe Joachim von Ribbentrop şi Viaceslav Molotov pe 23 august 1939, a creat condiţiile pentru război.

Parlamentul European a adoptat la 19 septembrie 2019 o rezoluție prin care a condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la 23 august 1939, subliniind astfel ”importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei”.