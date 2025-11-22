În timp ce liderul USR a preferat să evite scena, „săgețile” politice au fost trimise în tabăra suveraniștilor ca să intre într-un dialog tensionat cu Alexandrescu.

Aceasta a ridicat problema banilor plătiți de Nicușor Dan către un post TV, iar răspunsurile ezitante ale reprezentantului USR au fost rapid taxate. Discuția a continuat cu acuzații privind alianțele politice, moment în care USR a recunoscut că guvernează alături de PSD „pentru că nu avem încotro”.

Anca Alexandrescu - Pe dumneavoastră vă deranjează că Nicușor Dan a plătit 900.000 de euro la RTV pentru emisiunea de la el de acasa?

Reprezentant USR - Aveți dovezi?

Anca Alexandrescu - Da, sunt publice

În timp ce reprezentantul USR încerca să își găsească răspunsul, Anca Alexandrescu l-a îndemnat spre o masă plină de bucate și i-a spus: „Haideți, luați o bucată de pește”

Discuția continuă în contradictoriu

-Sunteți la guvernare cu PSD? îl întreabă cineva din tabăra suveraniștilor

-Da, pentru că nu avem încotro, răspunde reprezentantul USR, care apoi se îndepărtează de la locul discuției.

Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO