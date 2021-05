Așa a reușit să intre în legătură cu sora ei de care a fost separată la naștere. Maria Magdalena Rudaru, este cealaltă tânără care a crescut la orfelinatul Casa Soarelui din Târgoviște până la 14 ani.

„Am aflat de la vărul meu că am o soră în Canada. El e plecat în Italia și pentru că știe să vorbească engleză, i-a dat cerere de prietenie pe Facebook și asa s-au găsit amândoi. Mai am o soră, o cheamă Liliana și mai am și un frate de tată, pe care îl cheama Iosif. Mama și tatăl meu au decedat când eram eu mică”, spune Rudaru Maria Magdalena.

Realitatea Plus le-a pus în legătură pe cele două surori care s-au regăsit abia după 20 de ani. Cele două surori vorbesc continuu pe rețelele de socializare și speră că într-o zi se vor întâlni și cu ceilalți frați.

„Am stat doar până la 14 ani în cămin, iar de acolo m-a luat o familie. Chiar am avut o viață bună și încă o am. Familia mea adoptivă este superbă. Mi-au asigurat o școală grozavă, au avut foarte mare grijă de mine, chiar sunt oameni fantastici”, a declarat Jennifer Manysiak.