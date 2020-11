VIDEO Dezvăluiri incendiare din interiorul SRI făcute de fostul ofițer Daniel Florea: Coldea se ocupa la început de chermeze. Ce rol a avut în misiunea salvării jurnaliștilor răpiți în Irak

Anca Alexandrescu (A.A.): Mi-ati spus mai devreme ca nu stiti niciun caz de ofiter care sa fi luat-o razna. Despre dl Coldea s-a insinuat public că a avut legaturi preferentiale cu anumite ambasade din România si ca ar fi reprezentat practic interesele altor țări in România. Credeti ca este valabil acest rationament, se susține?

Daniel Florea (D.F.): Păi, avem în primul rând o dezvăluire facuta aici la dvs, dl Negulescu, da? Care a explicat negru pe alb ce cunostea el. A zis asa: Coldea a fost la Ambasada Franței unde a facut lobby pentru o anumita societate comerciala. Din ce cunosc eu la vremea aceea..., nu știu daca s-a petrecut pana in 2013, 2014, cand am lucrat eu efectiv. Dar stiu sigur ca Apa Nova era ținta clară a SRI, că existau niste informații. În interiorul SRI, să explicam telespectatorilor ca nu toata lumea din SRI lucreaza cu informații in ciuda aparențelor sau nu sunt culegători de informații, eu îi numesc tălpași, pentru că așa am fost și eu, cei care mergem pe stradă în diferite medii și culegem informații suntem tălpași. Acei tălpași, care nu sunt foarte multi ca albinele intr-un stup, aduc informatiile, le arunca propriu-zis cum sunt ele in calculator, brute, pe care le prelucreaza, aceste informatii, niște ofițeri analiști. Pe baza de întrebări lucreaza aceasta informatie, se ajunge la stabilirea unui adevăr sau stabilirea unei ipoteze. Din nefericire, se ajunge ca dupa un anumit timp ofiterii SRI sa nu mai faca diferenta intre realitate, și aceste ipoteze de lucru, din punctul meu de vedere, această greșeala o făcea si dl Coldea. Adică, gândiți-vă, să pui un tip la 30 si ceva de ani intr-o functie-cheie, un tip care n-a lucrat niciodata pe teren, trebuie să o spunem cu subiect si predicat, dl Coldea nu a lucrat pe teren, nu a fost tălpaș.

A.A.: Asta ati spus, că domnia sa nu a avut niciun fel de pregătire, niciun fel de educație, că a crescut foarte repede din punct de vedere profesional, ne-am intrebat cu totii aici cum se explică această crestere profesionala de peste noapte a dlui Coldea, si apoi ati completat cu faptul ca la un moment dat si-a pierdut echilibrul, ca sa zic asa, puterea i-a luat mintile, lucru care, de altfel, vedem ca se întâmplă și cu politicienii, indiferent de partid, este o chestiune general valabilă. Care este parcursul dlui Coldea? Cum e posibil ca un om fara educatie – s-a discutat despre teza de doctorat, care se spune ca este... Dar iata ca tot nu putem sa avem acces la ea si nici nu stim daca este pana la urma varianta reala, doar mergem pe ce spune Gabi Oprea, care, evident, este subiectiv, dar, haideti sa ne intoarcem la dl Coldea. Cum a fost parcursul dlui Coldea cum este posibil ca, intr-un serviciu de informații al unei țări, un om care n-a avut niciun fel de pregătire, care n-a facut muncă de teren sa aibă acest parcurs, cum a fost posibil?

D.F.: Este posibil... Eu il iau pe Albert Einstein. Nu e o paralelă cu dl Coldea. Si el a fost repetent la fizica... A inventat celebra teorie pe care o stim cu totii. Asa si cu Coldea. Coldea, în esență, nu era un prost, insa pentru pretentiile generatiei sale, din punctul meu de vedere, a fost un esec. Nu a luat licenta, deci a ramas un an subofiter, si in anul al doilea a luat-o. Fiind prieten cu Dorina Coldea, și pe urmă s-au si casatorit, nu stiu când s-au căsătorit, automat s-a creat o relatie de prietenie mai mult decat normala cu un esalon superior din cadrul SRI.

A.A.: Dar de ce spuneti acest lucru? Ce atu-uri avea dna Coldea?

D.F.: pentru că nașul lor, din ce stiu eu, nașul lor a fost un general care era seful secretariatului din SRI. Pe langa celebrul general Dan Gheorghe, pe care toata lumea îl cunoaste si n-are sens să-l mai dezvoltam, mai gasim practic încă un ofiter care la momentul acela inca era in activitate si putea să-i acorde un sprijin deosebit dlui Coldea.

A.A.: Cine l-a adus pe dl Coldea în SRI?

D.F.: Păi nu știu cine l-a adus. Asta poate sa spună doar cine a facut dosarul lui de cadre, in afara de mine si altii care au venit prin transfer in SRI, pentru că eu am lucrat in Ministerul de Interne, și ministerul a propus sa mă mut la SRI, de catre un colonel de la SRI pe care il cunoșteam în activitatea mea profesionala la Ministerul de Interne. Dl Coldea a venit pe un parcurs diferit. Dânsul era student la Politehnica sau ceva de genul ăsta in zona Banatului, unde stiti ca a ramas repetent, si probabil si-au dat seama că are alte inclinații si l-au adus pe zona asta spre zona SRI. Nu stiu daca i s-a facut un culoar, ca sa spunem asa, sa intre in Academia de Informatii. Cert este ca omul a ramas repetent, practic, neluând licența, este un repetent.

A.A.: Este reala această poveste, povestea răpirii ziaristilor in Irak, atunci s-a remarcat dl Coldea, a primit această misiune, el este cel care a cărat valiza cu bani și in urma succesului acestei misiuni a și fost promovat?

D.F.: Dl Coldea, mai exact, dupa cum am explicat, după ce a terminat Academia de Informatii a fost repartizat sa lucreze la Direcția Generală de protecție contrateroriste (DGPCT). Lucrând aici, a fost repartizat la un birou unde oamenii si-au dat seama că nu are calitățile necesare unui ofițer de teren, si atunci s-a ocupat de mici chermeze, asta e termenul pe care l-am promovat, adica era organizator de evenimente. El aranja mese. La SRI, la acea unitate. Pentru că s-a distins aici (...), a iesit in evidenta... Așa mi s-a explicat, așa vă explic și eu. In scurt timp, fara sa aiba in spate un agent, adică sa faca un agent o sursa de informatie, un om care să-i dea lui propriu-zis, adică să-l ia de la zero, să-l creasca, cum spunem noi, tălpașii din SRI, dl Coldea a fost numit sef de birou la biroul din Directia Generala contraterorista de relatii internationale. Acel birou tinea legatura cu partenerii DGPCT din toata lumea, in special partenerii nostri americani, pentru ca astia sunt partenerii nostri de baza. Ulterior s-a facut sector, adica dl Coldea a devenit sef de serviciu. Daniel Dragomir i-a urmat, a fost sef de birou in cadrul acestui sector, ulterior, cand Coldea a fost promovat locțiitor la DGPCT, Daniel Dragomir a devenit seful de sector, iar din acea postură de locțiitor de sef de unitate a fost numit de dl Traian Băsescu in pozitia de prim adjunct (al șefului SRI - n.red.). Din poziția de prim adjunct, SRI, facem o paranteza, nu se ocupa decât de informatii si de tot ce inseamna teritoriul României. Și-a depășit atributiile trimițând doi oameni, pe Daniel Dragomir si pe dl Coldea in Irak. De ce? Asta trebuia sa fie o sarcina, o activitate curentă pentru SIE.

A.A.: Cine a luat această decizie să-i trimita pe cei doi in Irak?

D.F.: Din ce cunosc eu, ca informatii care au circulat in jurul meu, inclusiv in SRI, ofiterul de la SIE care era responsabil de Irak a refuzat sa duca valiza cu bani si atunci s-a oferit dl Coldea si l-a luat pe prietenul Dragomir sa mearga acolo. Asta e ce cunosc eu, este o informatie pe care nu am cum sa o probez, era ce se vehicula in interior. Ulterior, după ce am plecat din SRI si am dat de diferite persoane care aveau tangenta cu serviciile de informații ale noastre, dar din SIE, mi-au confirmat ca asa a fost. Nu cunosc. La această intrebare doar Traian Băsescu poate sa raspunda, dl Coldea si cei care au luat decizia, pentru ca eu cred ca s-a luat decizia in CSAT. Nu cred ca a fost doar decizia președintelui.

A.A.: După misiunea din Irak, dl Coldea a fost promovat, înțeleg, da?

D.F.: Nu, deci era deja prim adjunct când a ajuns acolo.

A.A.: Ah,deci nu se datoreaza promovarea sa misiunii din Irak?

D.F.: Nu, eu cred ca dl Coldea avea o relatie foarte buna cu partenerul american, trebuie sa vorbim foarte deschis. Dl Traian Băsescu cunostea chestia asta. Eu nu cred ca la ce ne-a vândut el ca gogoașă, că dna Kovesi si dl Coldea... a vrut el doi tineri pe care să-i promoveze in functie, ca se saturase de unii care erau peste 40 si ceva de ani, adică erau copți, nu. Asta e o gogoriță pe care probabil o inghit unii. Eu unul n-am inghitit-o niciodata, întrucat... probabil acum vorbesc și din experienta vârstei si a ce a trecut peste mine. Ce se întâmpla în interiorul SRI până pana la epoca Coldea, eu asa o numesc, se intâmpla in tot sistemul de aparare si ordine publica din tara asta. Nu vedeam generali facuti peste noapte pana la 35 de ani, nu vedeam comandanti de unitate sau oameni pusi politic in anumite functii de decizie.

A.A.: Dar același lucru s-a intamplat si la Armata, dle Florea?

D.F.: Da, da, da, și la Armata si la Ministerul de Interne, ca vedem si acolo chestor la 35 de ani, da? Ne intrebam cu totii ce au facut oamenii aia, care sunt niște simulări...

A.A.: Dvs ne-ați spus ca ar fi fost numit de Traian Băsescu pentru că avea o relatie buna cu partenerul strategic american ceea ce nu este un lucru rău.

D.F.: Depinde cum il interpretam. Dacă eu ma uit si zic asa: ce relații avem noi cu americanii? Păi zice cel mai bun e ăsta, Coldea. Așa cred ca s-a vazut la dl Traian Băsescu. De ce e cel mai bun? Pai, zice el lucreaza de multi ani cu americanii pe antitero care e domeniu de interes comun pentru tot NATO... bam-bam... Părea ca e foarte important, dar nu privim si invers. Bă, daca e asa de bun, nu a fost cumparat de americani? Sau poate nu de americani, ca am vazut cine l-a decorat. Că l-a decorat CIA o data , că CIA lucreaza in exterior, nu FBI, dar de ce l-au decorat francezii, acolo deja e pentru mine un semn de intrebare urias.

A.A.: În declarațiile publice, dvs ati punctat ca pana la un anumit moment Florian Coldea a fost un om normal ca si ceilalti, ca si dvs si ca de la un anumit moment domnia sa s-a schimbat, puterea i-a luat mintile. Ce s-a intamplat? Adica la ce putere va referiti? Ce putere avea dl Coldea de a ajuns sa fie atat de…

D.F.: Da... Cred ca este momentul in care s-a imprietenit cu dna Kovesi. Asta e parerea mea personala, si cred ca daca privim in istorie gasim exact acest moment la nivelul anilor 2010-2011, cand Daniel Morar nu facea de la DNA foarte multe dosare asa cum am vazut in epoca Kovesi la DNA, insa gaseam catre Parchetul General, unde dna Kovesi era sefa, foarte multe dosare lucrate in comun cu SRI. Protocoalele sunt... din 1992 cred ca sunt facute.