Până acum, 15 rochii cu certificat de garanție pentru pandemie au fost deja cumpărate, potrivit Realitatea Plus.



"Am observat ca sunt foarte retinute, foarte dezamagite de ceea ce se intamplă. Atunci am decis să scot acest certiicat de garantie unic pe piata pt a le lua acest stres, în cazul în care nunta nu se va tine, noi le dam banutii inapoi. Rochia trebuie returnată, se păstrează la noi, primeste banii instant, jumatate din suma, iar restul in momentul in care se vinde produsul", a afirmat managerul ineditului maagazin.



Acesta mai spune că această soluție este și în avantajul afacerii. Dacă nu ar fi venit cu o idee nouă și în beneficiul clientelor, tânăra ar fi putut pierde afacerea pe care au deschis-o acum 60 de ani bunicii ei.