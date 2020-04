VIDEO - Băgați cu forța în carantină, de jandarmi - Imaginile zilei

Incidentul a avut loc în județul Timiș, iar imaginile filmate cu telefonul au fost postate pe rețelele de socializare.

"Este vorba de o actiune a jandarmilor care asigura ordinea publica in zona unei localitati unde se afla carantinate mai multe pers. Doua persoane adulte si un copil veneau dintr-o zona rosie, iar la intrarea in tara au completat declaratia prevazuta de lege si au fost insotite pana la locul unde urmau sa intre pentru 14 zile in carantina. Ajunsi la loc, acestia au refuzat sa coboare din masina si sa intre in caratina. Jandarmii le-au reamintit obligatiile impuse si au incercat sa le explice riscurile la care ii supun pe localnicii din zona de domiciliu si propriile familii daca nu respecta carantina", a declarat Cristian Marc, purtator de cuvant al Jandarmeriei Timis.

După lungi discuții, jandarmii s-au văzut nevoiți să folosească forța.

"Dupa mai mult de o ora de discutii in care cei doi s-au dovedit inflexibili, jandarmii au luat masura conducerii acestora in zona de siguranta. Reamintim tuturor cetatenilor ca regulile impuse in atfel de situatii nu sunt facultative", a mai declarat purtatorul de cuvant.