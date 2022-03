VIDEO Anonymus a spart canale TV din Rusia - Au fost difuzate imagini cu bombardamentele din Ucraina

Anonymous a declarat război cibernetic Rusiei de la începerea invaziei în Ucraina. A reușit să spargă mai multe site-uri oficiale ale rușilor și ale instituțiilor oficiale, inclusiv ministerul apărării. Ei au publicat și documentele cu planul rușilor pentru invazia din Ucraina, care ar data din 18 ianuarie și era programat să dureze până pe 9 martie.

Anonymous a anunțat, într-o postare pe Twitter, că a piratat posturi precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, pe lângă serviciile rusești de streaming Wink și Ivi.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU