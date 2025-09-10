Ancheta a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a polițiștilor DGA Bihor, care au continuat cercetările privind implicarea celor patru polițiști în activitățile ilegale ale lui Victor Micula.

Cazul a fost deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a pus sub acuzare pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic. Acestuia i s-au mai imputat instigare la divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice, precum și două fapte distincte de acces ilegal la un sistem informatic.

În același dosar au fost judecați patru polițiști din cadrul Poliției Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei și Alin Claudiu Zanca.

Acuzațiile împotriva polițiștilor

Potrivit rechizitoriului, Camelia Erdei i-a oferit informații lui Victor Micula și chiar l-a lăsat să acceseze direct baza de date a Ministerului Afacerilor Interne. În ceea ce îi privește pe Alin Zanca și Claudiu Rengle, aceștia sunt acuzați că și-au folosit abuziv funcțiile, refuzând să îi aplice o amendă tânărului atunci când a pătruns cu autoturismul pe o stradă pietonală din Oradea.

Statul a câștigat procesul cu frații Micula. Milionarii au de înapoiat 395 milioane de euro

Ce scrie pe portalul instanțelor

Miercuri, 10 septembrie, Tribunalul Bihor s-a pronunțat în cazul lui Victor Micula și al polițiștilor săi colaboratori: Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle.

Portalul instanțelor arată că Victor Micula a fost achitat pentru instigare la acces ilegal la sistem informatic, iar acuzația de instigare la divulgarea informațiilor secrete a fost eliminată prin prescripție. În schimb, a fost condamnat pentru două fapte de acces ilegal la sistem informatic, pedepsele fiind contopite cu o condamnare anterioară.

Condamnarea anterioară a lui Micula

În mai 2024, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv pe Micula la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru 18 infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și 13 fapte de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Afaceristul este acuzat că, în 2019, în timpul unei curse de mașini pe străzile din Oradea, a tras cu o pușcă semiautomată letală de pe un pod, armă deținută de un amic, Cristian Matei. Tot atunci, în decurs de o lună, a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 de euro, prin intermediul unui interpus.

Judecătorii au anulat suspendarea pedepsei anterioare, rezultând astfel o pedeapsă finală de 3 ani și o lună de închisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi civile timp de doi ani.

Pedepsele polițiștilor

Camelia Erdei a fost achitată pentru acces ilegal la sistem informatic, iar acuzația de divulgare a informațiilor secrete a încetat prin prescripție. Totuși, a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI și i s-a interzis să ocupe funcții în Poliție timp de doi ani.

Alin Claudiu Zanca a fost achitat pentru complicitate la instigare la acces ilegal și divulgarea de informații secrete, dar a primit 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și interdicție de a mai ocupa funcții în Poliție timp de doi ani.

Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, a primit și el 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cu aceeași interdicție de doi ani pentru funcții publice.

Toți cei patru inculpați au fost obligați să plătească cheltuieli judiciare între 3.000 și 5.000 de lei fiecare. Hotărârea Tribunalului Bihor nu este definitivă și poate fi atacată prin apel la Curtea de Apel Oradea, în termen de 10 zile.

Șefi din MAI, acuzați de DNA ca l-au ajutat pe fiul magnatului Victor Micula să-și reducă la jumătate pedeapsa