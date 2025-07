Totodată, Dragoș Anastasiu precizează că în perioada următoare își va depune declarația de avere pe site-ul Guvernului.

De altfel, el spune că în Uniunea Europeană doar politicienii sunt obligați să își publice declarațiile de avere.

Afirmațiile lui Anastasiu vin după ce Curtea Constituțională a decis că declarațiile de avere nu trebuie să mai includă și veniturile soților și nici să fie făcute publice.

„Contextul în care am spus asta (să scăpăm de declaraţia de avere – n.r.). Întrebarea a fost: care e prima reformă de care are nevoie statul român? Şi eu am spus: reforma resursei umane. Pentru că fără oameni bine pregătiţi nu poţi să faci treabă. Şi eu cred că la stat trebuie să fie cei mai buni oameni, mai ales acum”, a declarat Dragoș Anastasiu într-o emisiune TV.

În luna mai, când ocupa postul de consilier prezidenţial, Dragoş Anastasiu cerea „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public″. „Nu spune nimeni să nu ai o declaraţie de avere depusă la o instituţie a statului. Domnule, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Ce vă interesează?”, a declarat el atunci.