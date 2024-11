Via Profi a câștigat Biz PR Award 2024 pentru susținerea micilor producători locali prin lansarea campaniei de comunicare „Ștergem tradiția de praf”, Premiul pentru „Excelență în dezvoltarea durabilă a economiei locale” acordat în cadrul ESG SUMMIT și recunoașterea Gold în Community Index 2024, pentru creșterea nivelului de conștientizare.

Platforma Via-Profi.ro, lansată de Profi în urmă cu doar un an, a obținut cea mai importantă recunoaștere pentru dezvoltarea comunităților din România. Recunoașterea Gold în Community Index® 2024, pentru creșterea nivelului de conștientizare, a venit după o analiză complexă care cuprinde un set de 43 de indicatori aliniați la cele mai importante standarde internaționale din domeniul investițiilor în comunități.

Premiul pentru „Excelență în dezvoltarea durabilă a economiei locale”, oferit la ESG SUMMIT de la București, marchează eforturile Profi pentru a construi un viitor sustenabil prin intermediul Via Profi, dar și prin celeorlalte programe cu o amprentă națională tot mai extinsă, cum este, de exemplu, „Raftul cu bunătăți locale”.

Cel mai recent premiu, Biz PR Award 2024 pentru susținerea micilor producători locali, a fost obținut ca urmare a lansării campaniei de comunicare „Ștergem tradiția de praf”, realizată alături de agenția Goldfish Project. Construind o punte între generațiile noi și păstrătorii valorilor românești tradiționale, referințe cu care se pot identifica toți românii, indiferent de vârstă sau de conexiunile existente cu satul românesc, Via Profi șterge tradiția de praf, ridicând și imaginea produselor locale și a mâncărurilor tradiționale românești la nivelul gustului lor. Această misiune a fost promovată pentru publicul larg cu ajutorul unei comunicări integrate care a inclus și un spot TV, având drept obiectiv evidențierea valorilor autentice românești într-un limbaj cu care să se identifice și la care să adere toate generațiile.

Premiile din ultimele săptămâni vin în completarea celor primite în primăvară pentru Via Profi: Community Hero în cadrul Biz Sustainability Awards și locul întâi pentru Susținerea Comunității, la gala Romanian CSR Awards.

www.via-profi.ro este platforma care permite căutarea și contactarea directă a producătorilor artizanali de bunătăți locale, grupați pe domenii și județe. Dacă în mai puțin de șase luni de la lansare, Via Profi avea peste 200 de producători locali din 11 județe, azi, sunt peste 550 de astfel de mici producători care invită la o călătorie a gustului bun prin toată România.

„Prin Via Profi, aducem în prim-plan producătorii locali și le oferim o vizibilitate meritată, contribuind în același timp la dezvoltarea economiei locale. Suntem onorați de aceste premii și dedicați să continuăm inițiativele care să inspire românii să redescopere gusturile autentice ale țării. Ne bucurăm să vedem că sunt apreciate eforturile Profi de a susține micii producători locali și de a păstra și transmite mai departe tot ceea ce este mai bun în România”, declară Călin Costinaș, Director General adjunct Profi.

Accesibilă gratuit, via-profi.ro permite o explorare culinară generoasă a României gustului bun. Recent, a apărut un video blog unde sunt reunite povești ale micilor producători locali care-i pot inspira și încuraja și pe alții să pornească pe acest drum, să prindă încredere în astfel de mici afaceri.

Platforma Via Profi este una vie, completată permanent cu noi producători, sugerați de vizitatori, descoperiți de echipele Profi sau care se înscriu ei înșiși folosind formularul de contact. De la produse proaspete autentice și până la delicii gastronomice, produsele de pe Via Profi permit o altfel de explorare a bogăției culturale a țării și devin un sprijin real pentru comunitățile locale. Mai mult, antreprenorii locali care caută sfaturi avizate le pot descoperi prin intermediul blogului Via Profi, locul unde sunt prezentate și povești din România gustului bun.

„Programele de responsabilitate socială Profi acoperă o arie amplă pentru că ne dorim ca prin acțiunile noastre să construim împreună o Românie mai bună. De aceea, recunoașterea dedicării noastre este o validare a eforturilor zilnice de a clădi un viitor mai luminos pentru fiecare dintre noi. Via Profi este polița noastră de asigurare pentru un viitor durabil, unul în care fiecare pune suflet și împreună punem suflet în România. Punem suflet în comunitate, iar Via Profi este comunitatea din care ne bucurăm să facem parte cu toții”, declară Gabriela Sîrbu, directorul de sustenabilitate al rețelei de retail și coordonatoarea acestui program.

Prin recunoașterea primită, Via Profi devine un model de succes în susținerea producătorilor locali și contribuie activ la păstrarea valorilor și tradițiilor culinare românești. Platforma continuă să fie un spațiu de întâlnire între producătorii locali și consumatorii care caută produse românești autentice, contribuind astfel la întărirea economiei naționale și la crearea unei piețe sustenabile.

Cu peste 28.000 de angajați în peste 1.750 de magazine proprii și partenere din mai bine de 870 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,6 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 13 miliarde de lei în 2023 plasează compania pe locul trei în sectorul de retail românesc.