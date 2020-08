Vești proaste de la meteorologi, TREI zile cu vijelii. COD galben de furtună în aproape toată țara

”Intâi in partea de vest a tarii vom avea furtuni cu ploi cu caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului; cantitatile de apa vor putea depasi 20-25 l/mp, izolat 40-50 l/mp”, a declarat ROXANA BOJARIU, expert climatolog, la Realitatea PLUS.

De sambata si pana duminica, aceasta instabilitate se generalizeaza in majoritatea tarii; practic numai zona de sud-est nu intra sub incidenta codului galben, dar e posibil si acolo izolat sa existe precipitatii abundente si intensificari de vant si vijelii si grindina, dar nu ca in restul teritoriului, a mai spus aceasta.