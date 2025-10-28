XFG, noua tulpină care se răspândește rapid în Europa

Conform unui site de știri, varianta XFG, denumită și „Stratus”, a început să se extindă semnificativ în Germania încă din prima jumătate a anului 2025 și a devenit treptat forma dominantă a virusului în circulație.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) au inclus tulpina XFG pe lista „variantelor aflate sub monitorizare” — o categorie care presupune supravegherea atentă, fără a o considera, deocamdată, o amenințare majoră la adresa sănătății publice.

„Gâtul de lamă de ras”, simptomul neobișnuit asociat tulpinii XFG

Tot mai multe persoane infectate în Germania descriu o senzație intensă de iritație în gât, supranumită în presă „gât de lamă de ras”. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că nu există dovezi clare care să arate că acest simptom este specific tulpinii XFG.

„Durerea puternică în gât sau răgușeala pot apărea și în cazul altor infecții respiratorii, precum gripa sau virozele sezoniere”, au explicat experții Institutului Robert Koch (RKI).

De ce i se spune „Frankenstein”

Denumirea neoficială de „Frankenstein” a apărut deoarece XFG este o recombinare între două subvariante mai vechi — LF.7 și LP.8.1.2. Practic, noua tulpină conține fragmente genetice provenite din ambele linii, fenomen obișnuit în evoluția virusurilor.

Termenul „Frankenstein” a fost folosit pentru prima dată în contextul COVID-19 la finalul anului 2021, când subvariantele Omicron au început să se combine între ele, dând naștere unor forme noi ale virusului.

Nivel redus de risc, dar monitorizare continuă

În prezent, OMS și RKI evaluează riscul asociat variantei XFG ca fiind scăzut. Deși infecțiile sunt în creștere în anumite regiuni, numărul total de cazuri de COVID-19 este în scădere în majoritatea țărilor europene, arată datele ECDC.

Experții atrag atenția că mutarea virusurilor este un proces natural, iar apariția periodică a unor tulpini noi nu indică neapărat o creștere a pericolului.

Deși „varianta Frankenstein” a devenit subiect de titluri alarmiste, autoritățile sanitare europene transmit că nu există motive de panică.

Simptomele rămân în mare parte similare celor întâlnite la alte forme de COVID-19, iar monitorizarea continuă a tulpinii XFG permite identificarea rapidă a oricăror modificări importante în comportamentul virusului.