Jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța desfășoară o acțiune pe plaja din Saturn, pentru a-i scoate pe oameni din mare, după ce steagul roșu a fost arborat de salvamari, transmite Ziua de Constanța.

„Efectuăm misiuni zilnice cu ATV-ul pe plajă în scop preventiv, atât pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cât și pentru a veni în sprijinul salvamarilor, cu care avem o comunicare și o colaborare foarte bună.

De asemenea, intervenim punctual atunci când este solicitat sprijinul sau când situația o impune. Suntem permanent la datorie, în slujba cetățenilor.

Totodată, le recomandăm părinților să-și supravegheze copiii cu atenție, mai ales în zonele aglomerate, pentru a preveni astfel de incidente neplăcute.” – au precizat jandarmii constănțeni.

În ziua de 19 august, marea este extrem de periculoasă din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Salvamarii avertizează turiștii să nu intre în apă.

Weekendul trecut, patru persoane s-au înecat pe litoral înotând în ciuda steagului roșu, iar alți 11 turiști au fost salvați în ultimul moment.