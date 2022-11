Nicio zi fără avarii. Este situația în care se află bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire. Deși plătesc lunar facturi uriașe, oamenii primesc apă caldă și căldură cu porția. Cele mai multe probleme sunt în sectoarele 2 și 6.

„În Colentina, spre exemplu, apa caldă este câteodată 2 zile, uneori în fiecare zi, caldura nu e deloc. Ne încălzim cu aerul conditionat, este singura solutie de incalzire”, a spus cineva.

Cum oamenii nu mai au încredere în promisiunile autorităților, numărul solicitărilor pentru debranșare a crescut cu 33% față de anul trecut.

Datele arată că aproape 1.400 de locuitori din sectorul 6 au depus cerere pentru debranșare de la sistemul centralizat. În sectorul 2 s-au înregistrat peste 600 de cereri, iar în sectoarele 4 si 5 au fost depuse peste 500 de cereri pentru debranșare.

„Majoritatea vor sa se debranseze pentru ca nu se mai poate in situatia in care am ajuns. Adica într-o lună de zile sa nu ai nicio saptămână caldura si apa calda. De multe ori vin pe țeava de apa calda apa rece si oamenii o platesc ca apa calda”, a spus un administrator de bloc din sectorul 6.

Cei care aleg să se debranșeze sunt nevoiți să suporte costurile uriașe. Compania Termoenergetica percepe o taxă de 204 lei pentru verificarea dosarului și emiterea dosarului de debranșare. Firmele de instalații care întocmesc și depun la Termoenergetica dosare de debranșare percep între 2.500 și 3.000 de lei pentru obținerea avizului. La toate acestea se adaugă și costurile pentru instalarea unei centrale.