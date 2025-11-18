Val de anchete în poliție după crimele din Teleorman și Mureș. 17 polițiști anchetați

Este val de anchete în Poliția Română, după ce oamenii legi au eșuat din nou să salveze viața a două femei ucise de foștii iubiți. Unul dintre aceste cazuri a avut loc în Teleorman, unde victima a fost omorâtă de soț, chiar în fața unei biserici. În paralel, Emil Gânj, criminalul odios din Mureș care și-a ucis fosta iubita și apoi a incendiat-o, este încă de negăsit. În ambele cazuri, șefii Poliției Române au anunțat astăzi că în urma cercetărilor au găsit mai multe nereguli

17 agenți și șefi sunt anchetați în acest moment după crimele care au șocat țara. Recent, în Teleorman, o tânără de 25 de ani a fost ucisă în stradă de fostul soţ. Deși femeia îl reclamase pentru răpire și viol și exista un ordin de protecție, bărbatul a fost lăsat liber. Imaginile luate de pe camerele de supraveghere arată cum criminalul o urmărește pe fosta soție iar ulterior o înjunghie, în timp ce aceasta își ținea copilul în brațe.

Șefii Poliției Române au spus că nu s-au respectat toate acele proceduri care ar fi trebuit să o protejeze pe femeie.

În paralel, 3 polițiști cu funcții de conducere din județul Mureș sunt anchetați după ce criminalul care și-a ucis și incendiat fosta iubită a reușit să scape de oamenii legii și e dat în urmărire internațională.

Potrivit ultimelor informații, unul dintre motivele care au dus la producerea tragediei ar fi comunicarea deficitară între secția rurală de poliție și inspectoratul de poliție Mureș. 51 de femei au fost ucise de la începutul anului până în prezent în România. 

