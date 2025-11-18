17 agenți și șefi sunt anchetați în acest moment după crimele care au șocat țara. Recent, în Teleorman, o tânără de 25 de ani a fost ucisă în stradă de fostul soţ. Deși femeia îl reclamase pentru răpire și viol și exista un ordin de protecție, bărbatul a fost lăsat liber. Imaginile luate de pe camerele de supraveghere arată cum criminalul o urmărește pe fosta soție iar ulterior o înjunghie, în timp ce aceasta își ținea copilul în brațe.

Șefii Poliției Române au spus că nu s-au respectat toate acele proceduri care ar fi trebuit să o protejeze pe femeie.

În paralel, 3 polițiști cu funcții de conducere din județul Mureș sunt anchetați după ce criminalul care și-a ucis și incendiat fosta iubită a reușit să scape de oamenii legii și e dat în urmărire internațională.

Potrivit ultimelor informații, unul dintre motivele care au dus la producerea tragediei ar fi comunicarea deficitară între secția rurală de poliție și inspectoratul de poliție Mureș. 51 de femei au fost ucise de la începutul anului până în prezent în România.

Primele imagini cu momentul în care Emil Gânj își omoară fosta iubită. Detalii șoc: apeluri disperate la 112 înainte de crima teribilă din Mureș