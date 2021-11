„Urmează o o iarnă foarte dificilă sanitar, economic, social, o iarnă a suferinței pentru numeroși cetățeni. [...] Vedem cum pandemia, o criza sanitară care a fost gestionată jalnic, un sistem educațional bulversat mai mult decât era cazul și coplesit de lipsuri de tot felul, precaritatea condițiilor de viață ale multor cetățeni în raport cu ce arată situația din țări vecine (Cehia, Polonia, Ungaria, etc.), au indicat mai mult decât orice că împăratul autohton nu prea are straie… o societate românească zdrențuită"”, a spus Daniel Dăianu, pentru Hotnews.ro

„Test mare va fi anul 2022. Trebuie sa continuam lupta cu Pandemia. Pe de alta parte, trebuie sa facem un efort vizibil de a ne inscrie pe o traiectorie de reducere a deficitului bugetar. Un deficit ESA scazut la sub 6,5% din PIB nu va fi usor de atins. Trebuie sa tinem in frau cheltuielile sis a le facem cu chibzuinta. Dar nu mi se pare realist sa se mizeze pe taxa prin inflatie pentru a aduce deficitul la 3% in 2024.

Drept este ca se poate colecta mai bine si in documentul trimis de Guvern la Comisia Europeana se mentioneaza o cadenta de corectie care sa duca deficitul structural la 6,2% in 2022, la 4,4% in 2023. In fapt, ameliorarea colectarii de venituri fiscale, cumulat cu 2,5-3% din PIB, este vazuta de Guvern pana in 2026 –prin eficienta superioara a colectarii si revedere a regimului fiscal. In patru ani ar fi un pas medie de corectie de 1,5% din PIB, ceea ce este un efort major avand in vedere ca impulsul fiscal nu va mai fi pozitiv. Ar putea sa fie compensat efectul contractionist al unei politici fiscale contraciclice de o absorbtie masiva de resurse europene (prin CFM si PNRR) si investitii private mai mari. Dar aici lucram cu supozitii. Nici politica BNR nu va mai putea sa fie atat de acomodativa cum a fost in 2020 si 2021”, a mai spus Daniel Dăianu.