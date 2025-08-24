Urmărire ca-n filme în județul Iași: un vameș din Republica Moldova a provocat un accident grav încercând să scape de poliție – FOTO

Urmărire ca-n filme în județul Iași: un cetățean moldovean a fost protagonistul unei curse nebunești pe șoselele din zonă, după ce a încercat să scape de poliție. În goana sa, bărbatul a provocat un accident grav, soldat cu pagube majore și intervenția de urgență a autorităților. Imaginile surprinse la fața locului sunt de-a dreptul șocante.

Urmărirea s-a declanțat după ce conducătorul auto a refuzat să oprească și a continuat deplasarea. Cu mașina poliției pe rumele sale, acesta a pierdut controlul direcției și în localitatea Tomești ar fi intrat în coliziune cu autoturismul aflat în fața sa, condus de o femeie de 42 de ani, din Iași.

Femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost încătușat, din verificările efectuate stabilindu-se identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 32 de ani, din Republica Moldova, broker vamal.